Говорить о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 пока рано – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что пока рано говорить о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19.

"Последние несколько дней прирост 8–10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15–17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно", – цитирует РИА Новости слова Брико.

Он подчеркнул, что сейчас нужно активно отслеживать динамику заболеваемости, добавив, что для оценки обстановки нужна еще как минимум неделя.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще впереди. По словам главы государства, в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но он обратил внимание, что останавливаться нельзя.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.

