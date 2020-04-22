Говорить о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 пока рано – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что пока рано говорить о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19.
"Последние несколько дней прирост 8–10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15–17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно", – цитирует РИА Новости слова Брико.
Он подчеркнул, что сейчас нужно активно отслеживать динамику заболеваемости, добавив, что для оценки обстановки нужна еще как минимум неделя.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще впереди. По словам главы государства, в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но он обратил внимание, что останавливаться нельзя.
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 57 999
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: