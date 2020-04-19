Академик РАН дал прогноз о мощности второй волны COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Академик РАН Сергей Недоспасов спрогнозировал вторую волну коронавирусной инфекции. Он заявил, что повторная вспышка COVID-19 скорее всего будет слабее первой.

При этом иммунолог предположил, что условием для начала новой волны эпидемии может стать отсутствие вакцины.

"Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба", – приводит "Парламентская газета" его слова.

Недоспасов добавил, что в настоящее время невозможно делать точных прогнозов по поводу сроков новой вспышки коронавируса, поскольку сам вирус непредсказуем. В то же время это зависит от работы системы здравоохранения и жизни отдельной популяции.

Ранее эксперт объяснил причину низкой смертности пациентов с коронавирусом в России. Сообщалось, что показатель порядка 0,8% случаев летальных исходов был достигнут благодаря принятым в стране мерам для борьбы с COVID-19.

По последней информации, в России за минувшие сутки было зафиксировано 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.