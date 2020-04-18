Доля бессимптомных случаев COVID-19 в столице выросла примерно до 60% – Хрипун

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доля инфицированных коронавирусом жителей столицы, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%. Неделю назад данный показатель составлял 40%, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, передает ТАСС.
По его словам, в настоящий момент в городе выполняется около 18 тысяч тестов на COVID-19 ежесуточно.
"Количество это увеличивается, но надо сказать, что в основном за счет бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей", – рассказал Хрипун.
По последним сведениям, в РФ за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.
С 15 апреля в городе начали действовать цифровые пропуска для передвижения. Разрешение нужно для поездок на личном и общественном транспорте.
В столице начали проверку цифровых пропусков
Так, десятки тысяч жителей столицы воспользовались новыми формами для выдачи пропусков.
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