Десятки тысяч жителей столицы воспользовались новыми формами для выдачи пропусков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков в столице воспользовались уже десятки тысяч горожан, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

"С 9.30 она уже работает, десятки тысяч людей уже воспользовались этими формами", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим Москвы. Сообщалось, что на сайте nedoma.mos.ru начали действовать новые формы для получения цифровых пропусков, в которых появилась возможность дополнения данных о транспорте в уже существующие разрешениях. Также появилась возможность проверки действия цифровых пропусков и создания пропусков для поездок на такси.

В столице начали проверку цифровых пропусков Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 16

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.