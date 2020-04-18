Собянин внес изменения в пропускной режим Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 22 апреля вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день горожане могут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета (без лимита поездок на трамвае, автобусе, троллейбусе и с лимитом 70 поездок для поездок в метро, монорельсе или МЦК), а также соцкарты жителей Москвы и Подмосковья. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.

"Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки", – написал Собянин.

Но при этом получать новый цифровой пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий. В противном случае карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Все остальные проездные не будут работать с 22 апреля до 1 мая.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

