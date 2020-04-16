Собянин открыл третий коронавирусный стационар сети "РЖД-Медицина"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл стационар для пациентов с коронавирусом на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко в Люблине.

"Вступает в ряды борьбы с коронавирусом большой отряд медицинских работников Российских железных дорог. В Москве открыта уже третья клиника... Очень важно, что медицинские работники включаются добровольно в эту систему, они обеспечены необходимым оборудованием, квалифицированны, знающие свое дело люди, которые привыкли работать с большими объемами, с тяжелыми пациентами", – заявил мэр.

Собянин также подчеркнул, что в борьбе с COVID-19 будет задействовано порядка 3 тысяч медицинских работников РЖД. Мэр выразил благодарность руководству и всему коллективу компании.

По словам генерального директора РЖД Бориса Белозерова, компания готова перепрофилировать и другие клиники, если в Москве возникнет такая потребность. Он заявил, что данный вопрос обсуждался с Сергеем Собяниным.

В пресс-службе мэрии уточнили, что стационар на базе больницы имени Семашко примет пациентов уже с четверга, 17 апреля. Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано два корпуса: терапевтический и хирургический. Медцентр рассчитан на 550 человек, при этом 40 из них реанимационные.

На данный момент уже три клиники РЖД в Москве переоборудованы для лечения коронавируса. Стационары подготовлены также в больнице № 11 на улице Шоссейной и в Центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе. Лечить здесь будут по полису ОМС.

Всего по Москве подготовлены стационары для коронавирусных больных в 36 федеральных, городских и частных больницах.

