Клиническая больница имени Семашко подготовилась к приему пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Семашко на улице Шоссейной подготовлена для приема больных с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Всего на территории Москвы у нас будет развернуто 1190 коек для лечения коронавирусных больных. Первая территория – на улице Шоссейной, вторая территория еще на 400 коек будет открыта 6 апреля. И третья территория при необходимости будет открыта третья территория на 550 коек", – рассказала начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" Елена Жидкова.

Директор клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко Андрей Явися отметил, что в медучреждении также есть 12 реанимационных коек, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. При необходимости их число могут расширить до 23.

Персонал прошел обучение по работе с инфицированными, подготовлены 300 специалистов. Пациентов сюда будут привозить по линии скорой помощи. Лечение для пациентов будет бесплатным, отметил Явися.

Ранее стало известно, что в субботу, 4 апреля, в столице принимать пациентов с коронавирусом начнет стационар Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Минздрава РФ. Врачи подготовлены, до перехода в новый режим работы проводятся специальные тренировки.

