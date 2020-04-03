Стационар на базе НМХЦ имени Пирогова откроется для пациентов с коронавирусом 4 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В субботу, 4 апреля, в столице принимать пациентов с коронавирусом начнет стационар Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Минздрава РФ. Об этом сообщил гендиректор НМХЦ имени Пирогова Олег Карпов.

"Сейчас проходят тренировки, чтобы потом было легче принимать пациентов в этих новых обстоятельствах. Мы готовы приступить, 4 апреля откроется стационар", – приводит слова Карпова Агентство "Москва".

Заммэра Москвы Петр Бирюков ранее сообщил, что работы по строительству инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО ведутся высокими темпами и практически завершены. На стройке задействованы все службы Комплекса городского хозяйства, в общей сложности – более 2 тысяч человек и свыше 400 единиц техники.

Больница возводится в поселении Вороновском. Она будет состоять из 12 корпусов. Предполагается, что больница сможет единовременно принимать до 500 пациентов.

Все койки в новой больнице оборудуют так, чтобы к ним можно было подключить аппараты ИВЛ и ЭКМО и обеспечить быструю подачу кислорода. Таким образом, в больнице будет все необходимое для лечения коронавирусной инфекции.

Ранее в Стройкомлексе столицы создали оперативный штаб по строительству инфекционного центра. В него вошли представители всех служб и ведомств, которые работают над строительством инфекционного центра. Строительство ведется в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.