Работы по строительству инженерных сетей для новой больницы в ТиНАО практически завершены

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Работы по строительству инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО ведутся высокими темпами и практически завершены. На стройке задействованы все службы Комплекса городского хозяйства, в общей сложности – более 2 тысяч человек и свыше 400 единиц техники, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

К новой больнице уже провели газопровод протяженностью 15 километров, около 5,5 километра водопроводных и свыше 5 километров канализационных сетей. Полностью готовы водозаборный узел мощностью 1 250 кубометров в сутки и очистные сооружения.

В ближайшие дни начнется поэтапный запуск газовой котельной, которая обеспечит новую больницу теплом и горячей водой. Продолжаются работы по обеспечению новой больницы электроснабжением.

На сегодняшний день проложено 28 километров кабельных линий, возведены и включены в работу 7 трансформаторных подстанций. "В обычных условиях на выполнение такого объема работ с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода", – отметил Бирюков.

Для обеспечения высокой надежности электроснабжения больницы устанавливается 23 дизель-генератора, которые обеспечат резервную мощность. Ведутся работы по оборудованию возле больницы наружного освещения – установка порядка 200 опор и монтаж светильников.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на территории будущей инфекционной больницы начали сооружение установки для дезинфекции канализационных стоков. Специалисты готовят фундамент для установки резервуаров.

Больница возводится в поселении Вороновском. Она будет состоять из 12 корпусов. Считается, что больница сможет единовременно принимать до 500 пациентов.