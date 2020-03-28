Строительство инфеционного центра в ТиНАО идет круглосуточно – Бочкарев

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство инфекционного центра в ТиНАО идет круглосуточно. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суммарно у нас работает 7 тыс. человек: примерно 5 тыс. днем и 2 тыс. ночью. Стараемся ночную смену тоже нарастить. Но сделали так, что основную работу выполняем днем, самое сложное - чтобы при свете дня произвести правильный и точный монтаж", – рассказал представитель мэрии.

По словам Бочкарева, на ночное время приходятся преимущественно подготовительные работы - передислокация оборудования, раскладка коммуникаций, а также доставка и нарезка труб.

В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 22



Строительство нового медцентра в поселении Вороновское около деревни Голохвастово началось 19 марта. Лечебный блок будет состоять из 12 корпусов. Кроме того, планом предусмотрен блок реанимации на 16 корпусов. Рядом с комплексом построят общежитие для врачей на 2 тысячи мест.

Общая площадь нового инфекционного центра составит 70 тысяч квадратных метров. Общая вместительность больницы ожидается на уровне 500 мест, половина из них отведена на отделение реанимации. В центре будут использовать современное медоборудование и материалы.

Ранее сообщалось, что на объекте завершены работы по строительству газопровода для инфекционного центра. Кроме того, выполнена конструкция водопровода для комплекса.

