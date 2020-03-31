Строительство установки для дезинфекции канализации начали на территории больницы в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на территории будущей инфекционной больницы в ТиНАО начали сооружение установки для дезинфекции канализационных стоков.

Кроме того, в настоящий момент специалисты готовят фундамент для установки резервуаров. По словам Бочкарева, лишь после прохода дезинфекционной установки отходы будут поступать в локальные очистные сооружения.

Заммэра также подчеркнул, что в больнице установят оборудование для оказания всех видов медицинской помощи. Он напомнил, что клиника прослужит в течение ближайших нескольких десятилетий.

"Помимо очистных сооружений, на территории больницы будет работать собственная кислородная станция, системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичны, воздух будет проходить процедуру обеззараживания на входе и выходе в каждую палату", – рассказал Бочкарев.

Ранее он отметил, что строительство инфекционного центра ведется круглосуточно. Всего на сооружении комплекса работает 7 тысяч человек.

Больница возводится в поселении Вороновском. Она будет состоять из 12 корпусов. Считается, что больница сможет единовременно принимать до 500 пациентов.

В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 22



Работы начались 19 марта. Моральный дух строителей поддерживают плакатами и музыкой.

24 марта место строительства посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что строительство центра выполнено на 40% и завершится в ближайшие недели. 26 марта завершилось сооружение газопровода и водопровода для инфекционного центра.