Как не заразиться коронавирусом при походе в магазин

11:05
Как не заразиться коронавирусом в супермаркете
В Москве действует режим самоизоляции, согласно которому покидать жилье можно по мере необходимости. Горожанам при походе в супермаркет за продуктами советуют соблюдать правила безопасности.
Как сообщает телеканал Москва 24, коронавирусная инфекция при комнатной температуре живет в среднем неделю. До пяти дней коронавирус сохраняется на дереве, резине и бумаге. Дольше инфекция живет на металле, пластике и стекле. COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем, но и подстерегает потенциальную жертву на различных поверхностях.
Собираясь в магазин за продуктами, рекомендуется надеть маску и перчатки, чтобы минимизировать вероятность заражения.
Посетители одного из столичных супермаркетов рассказали, что они стараются ничего лишнего не трогать.
"Не трогаем все вообще, полки не трогаем", – рассказали корреспонденту телеканала одни из посетителей супермаркета.
Также посетители отмечали, что планируют максимально закупиться, чтобы не выходить за продуктами лишний раз.
В некоторых столичных супермаркетах около касс нарисовали разграничительные линии, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию.
Жители столицы также рассказали, какие средства они используют для того, чтобы обезопасить себя от заражения. Некоторые протирают все продукты, которые были куплены.
"Хочется протереть все продукты, которые ты купил. Мало того, что там помыть овощи, фрукты, тебе хочется протереть пачку той же гречки, пакет молока", – рассказали одни из собеседниц телеканала.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
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