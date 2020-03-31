Принят закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина. Решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

Законом усиливается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности заболевание других людей.

За это вводится штраф от 500 тысяч рублей до миллиона рублей. Также можно лишиться права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, законом вводится наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Если нарушение карантина повлекло по неосторожности смерть человека, сопряженное с умышленным созданием, вводится штраф от 1 до 2 миллионов рублей. Также нарушитель может лишиться права работать в определенной сфере на срок до пяти лет либо сесть в тюрьму сроком до пяти лет.

В случае если от действий нарушившего карантин скончались два или более двух человек, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Также Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан до 300 тысяч рублей за нарушение карантинного режима.

Ранее резонанс получило первое уголовное дело, которое возбудили против гражданина, нарушившего режим самоизоляции. Житель Крыма был заражен коронавирусом, однако проигнорировал предписание оставаться дома. Он пришел в медицинский центр и заразил одного из его сотрудников.

В Москве с 30 марта действует домашний режим для всех столичных жителей вне зависимости от возраста. Президент России Владимир Путин назвал предпринятые меры оправданными.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам распространить аналогичные ограничения на своих территориях. В настоящий момент их ввели в 26 регионах страны.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось.

В России зафиксировано 1836 заболевших.