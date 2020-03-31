Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

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Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.

Если гражданин нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, если должностное лицо – от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

В случае причинения вреда здоровью или смерти человека, без признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также КоАП дополняется статьей, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

В этом случае на граждан будет налагаться штраф от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения, либо причинения вреда здоровью человека, штраф для граждан составит от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и для юрлиц штраф составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Должностные лица органов управления и МЧС наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Это касается случаев невыполнения правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В случае смерти человека в результате умышленного создания угрозы массового заболевания людей предлагается штрафовать на 1-2 миллиона рублей, лишать возможности работать по определенной профессии или арестовывать на срок до пяти лет.

Если же нарушение карантина повлекло за собой массовое заболевание, однако оно не было спланированным, то взыскание ограничивается суммой от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможен тюремный срок до трех лет или лишение возможности заниматься определенной деятельностью на аналогичный период.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.