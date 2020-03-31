Законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина принят в первом чтении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума РФ в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
В частности, законопроект рассматривает случай смерти человека вследствие нарушения гражданином карантинного режима в результаты умышленного создания угрозы массового заболевания людей. За это предлагается карать штрафом в размере от 1 до 2 миллионов людей либо лишением возможности работать по определенной профессии, или лишением свободы на срок до пяти лет.
Если же нарушение карантина повлекло за собой массовое заболевание, однако оно не было спланированным, то взыскание ограничивается суммой от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, возможен тюремный срок до трех лет или же лишение возможности заниматься определенной деятельностью на аналогичный период.
Наиболее тяжелым является наказание за нарушение карантинного режима, в результате которого заболеют и умрут два и более человек. В таком случае в законопроекте предлагают приговаривать к лишению свободы на срок до семи лет.
Ранее правительство России одобрило поправки, касающиеся административной ответственности за нарушение карантинного режима. Она вводит систему штрафов, которая зависит от степени тяжести последствий нарушения самоизоляции и статуса гражданина.
Инициативу по введению поправок в КоАП внесло само правительство. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в настоящее время недопустимо легкомысленное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Ранее уголовное дело возбудили против жителя Крыма. Он нарушил режим самоизоляции, в результате чего заразил одного из сотрудников медицинского центра, который он посетил.
В России в настоящий момент зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом в 71 регионе страны.
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