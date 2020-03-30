Путин потребовал пресекать факты ценовой спекуляции на территории РФ

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Президент России Владимир Путин потребовал жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен во время сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства также подчеркнул, что не должно быть никаких ограничений для перемещения товаров между различными субъектами страны.

"Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", – сказал Путин.

Кроме того, глава государства поручил развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медицинских учреждениях. Путин отметил, что это необходимо для увеличения объемов тестирования на COVID-19. Кроме того, президент России поручил привлечь практикантов и студентов к борьбе с распространением коронавируса.

Комментируя введенные в Москве меры по распространению режима самоизоляции на все категории граждан, Путин назвал их полностью оправданными. Он попросил жителей столицы серьезно отнестись к введенным ограничениям.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что они контролируют стоимость тестов и оборудования, которые необходимы для обнаружения и лечения коронавируса. Кроме того, 26 марта Путин подписал закон, который позволяет правительству устанавливать максимальную планку на цены на медицинские изделия во время эпидемий и чрезвычайных ситуаций. Также глава государства предложил ужесточить наказание за реализацию контрафактных лекарств.

За последние сутки в России у 302 человек обнаружили коронавирусную инфекцию. Всего за все время медицинских наблюдений на территории РФ зафиксировали 1836 эпизодов инфицирования.