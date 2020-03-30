Путин потребовал пресекать факты ценовой спекуляции на территории РФ

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин потребовал жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен во время сложной эпидемиологической ситуации в стране.
Глава государства также подчеркнул, что не должно быть никаких ограничений для перемещения товаров между различными субъектами страны.
"Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", – сказал Путин.
Кроме того, глава государства поручил развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медицинских учреждениях. Путин отметил, что это необходимо для увеличения объемов тестирования на COVID-19. Кроме того, президент России поручил привлечь практикантов и студентов к борьбе с распространением коронавируса.
Комментируя введенные в Москве меры по распространению режима самоизоляции на все категории граждан, Путин назвал их полностью оправданными. Он попросил жителей столицы серьезно отнестись к введенным ограничениям.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что они контролируют стоимость тестов и оборудования, которые необходимы для обнаружения и лечения коронавируса. Кроме того, 26 марта Путин подписал закон, который позволяет правительству устанавливать максимальную планку на цены на медицинские изделия во время эпидемий и чрезвычайных ситуаций. Также глава государства предложил ужесточить наказание за реализацию контрафактных лекарств.
За последние сутки в России у 302 человек обнаружили коронавирусную инфекцию. Всего за все время медицинских наблюдений на территории РФ зафиксировали 1836 эпизодов инфицирования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: