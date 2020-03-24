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Москва 24

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Экономика

09:54

Накопления среднего жителя России упали до четырехлетнего минимума

экономика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Среднестатистический россиянин в прошлом году мог каждый месяц откладывать 6,6 тысячи рублей. В результате жителям России удавалось не тратить только 18,8% своего дохода, сообщает газета "Известия".

Показатель 2019 года оказался наиболее низким за четыре года, но больше, чем в кризисном 2014 году. Статистика была предоставлена международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

При этом на итоговые показатели 2020 года повлияют обвал цен на нефть и ситуация с коронавирусной инфекцией, уверены эксперты. По их словам, реальные доходы россиян сократятся, в связи с чем откладывать деньги будет сложнее.

В ходе исследования обнаружилось, что 12% граждан зарабатывают ниже прожиточного минимума.

По данным на 23 марта, в РФ зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая.

Ранее были названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы.

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Сюжеты: Коронавирус COVID-19 , Падение цен на нефть и курса рубля

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