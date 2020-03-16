Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы

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Самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели – на Северном Кавказе. При этом в 38 регионах России он оказался ниже, чем в среднем по стране. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

По итогам ноября 2019 года – января 2020 года уровень безработицы составил 4,6%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем годом ранее. За этот же период численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем составила 75,6 миллиона человек, из них 3,5 миллиона, согласно данным Росстата, считались безработными.

Больше всего безработных зафиксировано на Кавказе: в Ингушетии (26,3%), Северной Осетии (13,6%), Чечне (13,5%), Дагестане (13,5%), Карачаево-Черкесии (11,4%), Кабардино-Балкарии (11,2%). Также высокие показатели на Алтае (12,9%) и в Туве (11,8%).

Меньше всего безработицы оказалось в Москве и Санкт-Петербурге: по 1,5%.

Как стало известно ранее, мужчины в России чаще оказываются без работы, чем женщины. Данная тенденция сохраняется во всех возрастных группах.

В конце прошлого года официально безработными гражданами считались около 1,6 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин. Рассматривались люди в возрасте от 15 до 74 лет, которые искали работу не менее месяца и были готовы сразу приступить к выполнению служебных обязанностей.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александра Щербакова, женщинам легче найти работу из-за более низких ожиданий по зарплате. При этом женщины более социально активны, чем мужчины.

