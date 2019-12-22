Названы самые востребованные профессии в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Назван топ-10 самых востребованных профессий в России. Первое место в списке Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда заняли продавцы-кассиры.

В результате исследования специалисты опросили свыше 20 тысяч компаний и проанализировали вакансии на трех популярных сервисах по поиску работы, сообщает газета "Известия".

На втором месте в списке оказались повара, на третьем – педагоги профобучения и профобразования. В рейтинг вошли также юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Замыкают топ-10 делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

В исследовании ВНИИ труда отмечается, что около 10% компаний испытывают дефицит кадров по этим профессиям.

Ранее Минтруд опубликовал список востребованных профессий. По их данным, топ-10 возглавили строители, сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств и водители.

Во ВНИИ труда пояснили, что при составления рейтинга министерство опирается на данные по вакансиям службы занятости, тогда как сотрудники института труда используют более широкий набор инструментов.