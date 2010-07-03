Названы регионы РФ с длительной безработицей среди молодежи и инвалидов

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В Чечне и Ингушетии продолжительность безработицы среди молодежи выше, чем в среднем по стране. Среди инвалидов продолжительность безработицы высока в Чечне, Магаданской области и Камчатском крае. Как сообщает РИА Новости, такие данные следуют из опубликованных Минтрудом итогов мониторинга качества и доступности госуслуг в области содействия занятости населения в первом полугодии нынешнего года.

В документе говорится, что это свидетельствует об актуальности решения вопроса занятости инвалидов. В частности, через квоты для приема на работу инвалидов, резервирование мест по наиболее подходящим для них специальностям, обучение новым профессиям.

Отмечается, что ситуация, которая наблюдается на рынке труда, говорит о необходимости усилить роль органов исполнительной власти по содействию занятости населения.

Ранее были представлены результаты исследования, согласно которым на российском рынке труда наблюдаются положительные тенденции. По результатам 2018 года ситуация улучшилась почти во всех регионах страны, кроме республики Хакасия. Специалисты, рассчитывая индекс, проанализировали девять показателей, включая уровень зарплаты, условия труда, занятость и емкость рынка труда.

На первых местах оказались Москва и Санкт-Петербург. Эти города сохранили позиции с 2017 года. На втором месте оказалась Московская область.

В начале июля было проведено исследование уровня зарплат в российских городах. Самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле.

В исследовании участвовали 23 города России. По итогам второго квартала 2019 года средняя зарплата в них повысилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем 2018 года. Средняя зарплата в России составляет 37 тысяч рублей.

