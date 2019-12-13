Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский метрополитен набрал первую женскую группу для обучения на машиниста электропоезда. Подготовка начнется в феврале – марте следующего года в учебно-производственном центре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Уточняется, что обучение займет около года.

"К моменту получения права управления электропоездом в 2021 году вступит в силу приказ министерства труда и социальной защиты РФ, который позволит метрополитену нанимать женщин на должность машинистов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что первые поезда, которыми будут управлять машинисты женского пола, пойдут по одной из самых современных линий метро – Филевской, открытый участок которой был реконструирован. В подвижной состав входят поезда "Москва", приспособленные для работы на открытых участках.

"Требования к кандидатам очень высоки. Они касаются и состояния здоровья, и качества знаний. Прежде чем выйти на линию будущие машинисты проходят строгий отбор, а затем обучаются в современном учебно-производственном центре", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что только после успешной сдачи экзамена машинист может приступить к работе.

Ранее сообщалось, что Минтруд изменил перечень вредных для женщин профессий. Представительницам прекрасного пола в скором времени разрешат работать дальнобойщиками, машинистами в метро, матросами, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей и трактористами. Обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Сейчас в перечне, который устанавливается правительством, 456 профессий. Некоторые женщины жалуются, что хотели бы занимать определенные должности, но у них нет такой возможности.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, был утвержден постановлением правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года.