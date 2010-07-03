В Союзе женщин России поддержали изменения в перечне женских профессий

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Глава Союза женщин России Екатерина Лахова в беседе с Москвой 24 поддержала расширение списка профессий, доступных россиянкам. В скором времени они, например, смогут работать дальнобойщиками, боцманами, шкиперами и парашютистами. По словам Лаховой, изменения помогут женщинам реализовывать свои права.

"Считаю, что это нужно приветствовать. Технологии стали более совершенными, если говорить про автотранспорт и машины. У нас права с мужчинами одинаковые", – подчеркнула она.

А по словам руководителя проекта "Антирабство" Алены Владимирской, чем меньше в законодательстве гендерных ограничений, "тем лучше для общества". При этом она предположила, что найдется не так много россиянок, которые захотят работать, например, дальнобойщиками. Но для тех, кому подобные профессии по вкусу, не будет никаких преград.

"У компаний не будет основания им отказывать. И женщины смогут работать на подобных работах. Это очень хорошо, поскольку человеку не должны отказывать из-за того, что он мужчина или женщина. Все должно зависеть от того, может он выполнить те или иные профессиональные испытания или нет", – считает эксперт.





Алена Владимирская руководитель проекта "Антирабство" Профессиональные требования никто не отменял. Если женщина проходит все тесты и испытания при переустройстве, становится понятно, что она может качественно выполнять эту работу, почему бы ей этого не сделать.

Ранее Минтруд изменил перечень вредных профессий для женщин с учетом их влияния на репродуктивную функцию.

В списке содержится лишь 98 видов работ (сейчас запрет распространяется на 456 профессий), на которых ограничивается применение труда женщин. Обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

В скором времени будет снят запрет для женщин на работу дальнобойщиками, боцманами, шкиперами и матросами, парашютистами, машинистами метро, слесарями по ремонту автомобилей, рыбаками прибрежного лова, трактористами-машинистами.

Определяется 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок "Химические производства", в частности, производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и других веществ. Для женщин по-прежнему сохранится запрет на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, был утвержден постановлением правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года.

Запрет нанимать женщин на 456 видов работ ранее критиковали правозащитники.