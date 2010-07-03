Женщинам разрешат работать дальнобойщиками и машинистами в метро

Минтруд изменил перечень вредных профессий для женщин с учетом их влияния на репродуктивную функцию.
В списке содержится лишь 98 видов работ (сейчас запрет распространяется на 456 профессий), на которых ограничивается применение труда женщин. Обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет РБК.
В скором времени будет снят запрет на работу женщинами дальнобойщиками, боцманами, шкиперами и матросами, парашютистами, машинистами метро, слесарями по ремонту автомобилей, рыбаками прибрежного лова, трактористами-машинистами.
Определяется 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок "Химические производства ", в частности производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и других веществ. Для женщин по-прежнему сохранится запрет на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников.
Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, был утвержден постановлением правительства РФ от 25 февраля 2000 года № 162.
Запрет нанимать женщин на 456 видов работ ранее критиковали правозащитники.
ООН в марте 2016 года сочла дискриминацией существование 456 работ, запрещенных правительством для женщин. Об этом говорилось в решении по жалобе россиянки Светланы Медведевой, опубликованном на сайте комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет ООН указал, что запрет на тяжелую работу для женщин "отражает устойчивые стереотипы, касающиеся ролей и обязанностей женщин и мужчин в семье и в обществе".
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