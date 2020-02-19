Безработных мужчин в России оказалось больше, чем женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мужчины в России чаще оказываются без работы, чем женщины. Данная тенденция сохраняется во всех возрастных группах, сообщает портал News.ru со ссылкой на информацию Росстата.

В конце 2019 года официально безработными гражданами считались около 1,6 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин. Рассматривались люди в возрасте от 15 до 74 лет, которые искали работу не менее месяца и были готовы сразу приступить к выполнению служебных обязанностей.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александра Щербакова, женщинам легче найти работу из-за более низких ожиданий по зарплате. При этом женщины более социально активны, чем мужчины.

Однако социальный психолог Наиля Бирарова указывает, что спутница может стать сильным стимулом для мужчин, чтобы активнее развиваться.

"Здравый мужчина, рядом с которым находится женщина, которая его поддерживает и принимает со всеми недостатками, готов ради нее завоевать мир. Если же такой спутницы рядом нет, зачастую человеку неоткуда черпать силы, чтобы идти дальше", – заявила специалист.

В последнее время все чаще складывается тенденция, что женщина в паре зарабатывает больше. Зачастую им это нравится, но далеко не все согласны с таким распределением ролей. По словам Бираровой, необходимо воздержаться от упреков как в адрес того, кто обладает большим доходом, так и наоборот.

Ранее в Совете Федерации поддержали идею повысить размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума. Как заявил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, эта мера поможет нуждающимся.

