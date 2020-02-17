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Москва 24

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Общество

05:34

Названы лучшие российские регионы по качеству жизни

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область заняли первые позиции в региональном рейтинге РИА Новости по качеству жизни за 2019 год.

Он строился на основе комплексного 70 показателей, фиксирующих условия жизни и ситуацию в социальной сфере. Первые позиции занимают Москва, Петербург и Московская область. В этих регионах высоко развита инфраструктура и экономика. Также они обладают высоким потенциалом дальнейшего развития и низким уровнем безработицы.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра и Липецкая область. Последние места в списке занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Ранее эксперты назвали регионы России с самыми высокими зарплатами. Оказалось, что в 11 субъектах России каждый десятый работник получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц.

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