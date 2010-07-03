Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Фото: depositphotos/Tiko0305

В 11 субъектах России как минимум каждый десятый работник получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам исследования агентства, лидером по данным показателям в текущему году считается Чукотка, где более 32% работников получают 100 тысяч рублей в месяц. За ним идет Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%). На третьей строчке расположилась Москва с результатом 27,4%. В десятку городов также вошли Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область, Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург и Мурманская область.

При этом менее 2,5% высокооплачиваемых работников отмечено в 44 субъектах федерации. В конце рейтинга оказались Адыгея (0,6%), Кабардино-Балкарии (0,7%), а также Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область.

В целом по России около 11% работников имеют зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц. Самым низкооплачиваемым регионом считается Дагестан (34%), год назад эти показатели были выше и составляли 46%. На втором месте по данному показателю находится Карачаево-Черкесия (33%).

Результаты исследования показывают, что в среднем по России работник может рассчитывать на заработную плату в размере от 20 до 52 тысяч рублей в месяц, в этих пределах получают зарплату примерно половина трудоустроенных жителей страны.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии. К таким отнесли должности Senior IOSdeveloper/ведущего IOS-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере 300 тысяч рублей в месяц.

Второе место занимает разработчик интеграционных решений. Соискателям предлагают 230 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказался директор по управлению персоналом в IT с доходом 200 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии предлагают в столице.

