Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

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Самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают соискателям в России, назвали эксперты сервиса HeadHuntеr. Первое место досталось должности Senior IOSdeveloper/ведущего IOS-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере 300 тысяч рублей в месяц. Исследование опубликовано на сайте проекта.

Второе место занимает разработчик интеграционных решений. Соискателям предлагают 230 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказался директор по управлению персоналом в IT с доходом 200 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии предлагают в столице.

В регионах ситуация следующая: программист 1С сможет зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц в Екатеринбурге. Такую же зарплату предлагают и руководителям сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске.

Ранее британский агрегатор скидок Wowcher разместил на сайте вакансию путешественника, который будет рассказывать о своих поездках на YouTube и в соцсетях.

Сотрудник за год посетит 40 городов в таких странах, как США, Таиланд, ОАЭ, Италия, Исландия и другие. В каждую поездку он сможет брать разных попутчиков. Годовая зарплата путешественника составит 25 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Кандидат должен быть старше 18 лет и иметь загранпаспорт.

