Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:04

В Британии открыли вакансию путешественника с зарплатой в два миллиона рублей

общество туризм

Фото: depositphotos/Maximkostenko

Британский агрегатор скидок Wowcher разместил на сайте вакансию путешественника, который будет рассказывать о своих поездках на YouTube и в соцсетях.

Сотрудник за год посетит 40 городов в таких странах, как США, Таиланд, ОАЭ, Италия, Исландия и другие. В каждую поездку он сможет брать разных попутчиков.

"Мы надеемся, что вы продемонстрируете, насколько невероятными могут быть предложения от Wowcher Travel и как удивительно можно провести время, пользуясь нашими скидками по всему миру", – говорится в сообщении.

Годовая зарплата путешественника составит 25 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Кандидат должен быть старше 18 лет и иметь загранпаспорт.

Желающие подработать должны до 30 декабря разместить в своем интернет-аккаунте 30-секундное видео и рассказать, почему именно они подходят на эту должность.

В публикации необходимо отметить трех своих друзей.

Ранее неизвестная семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала "Дживс и Вустер".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика