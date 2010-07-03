В Британии открыли вакансию путешественника с зарплатой в два миллиона рублей

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Британский агрегатор скидок Wowcher разместил на сайте вакансию путешественника, который будет рассказывать о своих поездках на YouTube и в соцсетях.

Сотрудник за год посетит 40 городов в таких странах, как США, Таиланд, ОАЭ, Италия, Исландия и другие. В каждую поездку он сможет брать разных попутчиков.

"Мы надеемся, что вы продемонстрируете, насколько невероятными могут быть предложения от Wowcher Travel и как удивительно можно провести время, пользуясь нашими скидками по всему миру", – говорится в сообщении.

Годовая зарплата путешественника составит 25 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Кандидат должен быть старше 18 лет и иметь загранпаспорт.

Желающие подработать должны до 30 декабря разместить в своем интернет-аккаунте 30-секундное видео и рассказать, почему именно они подходят на эту должность.

В публикации необходимо отметить трех своих друзей.

Ранее неизвестная семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала "Дживс и Вустер".