Семья из России ищет дворецкого из сериала "Дживс и Вустер"

Богатая семья из России ищет дворецкого из сериала
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала "Дживс и Вустер", сообщает телеканал Москва 24.
Вероятно, семья живет на четыре страны. Помимо России и Англии, это Италия и Франция. Они любят комедию о молодом аристократе и его камердинере, поэтому хотят себе похожего дворецкого.
Соискатель должен знать минимум три языка, разбираться в технологиях, географии, любить кино, сериалы, уметь готовить. Кроме того, наниматели отдают предпочтение таким знакам зодиака, как Стрелец, Дева, Водолей, Козерог и Лев.
Зарплата составит около 500 тысяч рублей.
В марте текущего года австралийский миллионер Мэтью Лепри открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес. Помощнику обещали платить по 52 тысячи долларов в год – больше 3 миллионов рублей в переводе на российскую валюту. Расходы за проживание миллионер брал на себя.
Также весной этого года на острове Шри-Ланка открыли вакансию палача. Президент страны Майтрипала Сирисена в 2018 году заявлял, что не намерен отменять смертную казнь как вид наказания. Зимой 2019 года правительство страны объявило о наборе палачей.
Среди 102 человек, которые откликнулись на эту вакансию, был один гражданин США. Его отклик был отклонен, поскольку иностранцы не имеют права выдвигать свою кандидатуру на эту должность, подчеркнули шри-ланкийские власти.
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