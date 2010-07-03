На Шри-Ланке открыли вакансию палача

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На острове Шри-Ланка открыли вакансию палача. Как сообщает агентство Reuters, уже откликнулись 102 человека.

Президент страны Майтрипала Сирисена в 2018 году заявлял, что не намерен отменять смертную казнь как вид наказания. Зимой 2019 года правительство страны объявило о наборе палачей.

Среди 102 человек, которые откликнулись на эту вакансию, был один гражданин США. Его отклик был отклонен, поскольку иностранцы не имеют права выдвигать свою кандидатуру на эту должность, подчеркнули шри-ланкийские власти.

Также они отметили, что опираются на опыт Филиппин, где за участие в наркобизнесе были казнены тысячи преступников.

Согласно законодательству острова, незаконный оборот наркотических средств карается смертной казнью. Однако с 1976 года в стране никто не был казнен, все смертные казни заменялись на пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Китае в исполнение привели смертный приговор в отношении мужчины, который в сентябре 2018 года наехал на толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань.