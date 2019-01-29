В Китае казнили сбившего 15 человек мужчину

Фото: depositphotos/denisismagilov

В Китае в исполнение привели смертный приговор в отношении мужчины, который в сентябре 2018 года совершил наезд на толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань.

В результате его действий погибли 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

12 сентября прошлого года внедорожник въехал в толпу людей, в результате погибли 15 и пострадали 43 человека. Водителя Ян Цзаньюнь задержали. Злоумышленник признал свою вину.