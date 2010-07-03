В Госдуме рассказали, каких сотрудников нельзя сокращать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме призвали рационально оценивать сообщения о возможных сокращениях россиян в 2020 году. Об этом Москве 24 заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Полагаю, что все прогнозные показатели сейчас интерпретируются СМИ достаточно поверхностно. И у многих может сложиться не совсем корректное понимание исходя из того, что крайне остро стоит вопрос сегодняшних трудовых отношений: безработицы, зарплат, серой и черной занятости", – сказал он.
При этом Нилов обратил внимание, что, согласно опубликованному в СМИ исследованию, компаний, ожидающих рост численности персонала больше, чем тех, кто рассказал о сокращениях.
Парламентарий также пояснил, какая категория граждан вообще не может попасть под сокращение в компании, если такое вдруг произойдет.
"Беременные женщины и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком не могут быть уволены в связи с сокращением штата. В Трудовом кодексе РФ прописаны все категории, кого нельзя уволить в связи с их определенным временным статусом", – подчеркнул депутат.
Согласно Трудовому кодексу, под сокращения не могут попасть в том числе беременные женщины за исключением случаев, когда компания прекращает работу. Кроме того, матери детей в возрасте до трех лет.
Нельзя уволить одинокую женщину, воспитывающую ребенка-инвалида, не достигшего совершеннолетия. То же самое относится к матерям-одиночкам с ребенком младше четырнадцати лет.
Ранее стало известно, что в России в будущем году эксперты ожидают сокращения: сотрудников каждой десятой компании могут уволить.
Специалисты HeadHunter провели опрос работодателей и пришли к выводу, что только 19 процентов компаний планируют провести сокращение численности персонала. Вместе с тем 49 процентов работодателей, напротив, заявили об увеличении части штата.
Как отмечается, граждане России, которые работают в 43 процентах фирм и предприятий, стали получать больше денег, а в 53 процентах компаний оклады сотрудников не изменились. О сокращении зарплат заявил лишь один процент работодателей.
До этого сообщалось, что уровень занятости в Москве является одним из самых высоких в мире. Столица опережает Токио, Париж, Берлин и Лондон.
Согласно данным международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в российской столице составил 2,1 процента. В Дели и Токио уровень безработицы превысил три процента, в Лондоне и Нью-Йорке – четыре процента, в Берлине этот показатель составил 6,3 процента, в Париже – 8,4 процента, Рио-де-Жанейро – 8,8 процента, Стамбуле – 12,8 процента.
В августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3 процента от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). В качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.
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