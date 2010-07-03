В Госдуме рассказали, каких сотрудников нельзя сокращать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме призвали рационально оценивать сообщения о возможных сокращениях россиян в 2020 году. Об этом Москве 24 заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Полагаю, что все прогнозные показатели сейчас интерпретируются СМИ достаточно поверхностно. И у многих может сложиться не совсем корректное понимание исходя из того, что крайне остро стоит вопрос сегодняшних трудовых отношений: безработицы, зарплат, серой и черной занятости", – сказал он.

При этом Нилов обратил внимание, что, согласно опубликованному в СМИ исследованию, компаний, ожидающих рост численности персонала больше, чем тех, кто рассказал о сокращениях.





Ярослав Нилов депутат Только девять процентов работодателей от общего числа опрошенных компаний, кто заявил, что они планируют сократить персонал. При этом чуть более 60 процентов рассказали, что они планируют расширить свой штат.

Парламентарий также пояснил, какая категория граждан вообще не может попасть под сокращение в компании, если такое вдруг произойдет.

"Беременные женщины и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком не могут быть уволены в связи с сокращением штата. В Трудовом кодексе РФ прописаны все категории, кого нельзя уволить в связи с их определенным временным статусом", – подчеркнул депутат.

Согласно Трудовому кодексу, под сокращения не могут попасть в том числе беременные женщины за исключением случаев, когда компания прекращает работу. Кроме того, матери детей в возрасте до трех лет.

Нельзя уволить одинокую женщину, воспитывающую ребенка-инвалида, не достигшего совершеннолетия. То же самое относится к матерям-одиночкам с ребенком младше четырнадцати лет.

Ранее стало известно, что в России в будущем году эксперты ожидают сокращения: сотрудников каждой десятой компании могут уволить.

Специалисты HeadHunter провели опрос работодателей и пришли к выводу, что только 19 процентов компаний планируют провести сокращение численности персонала. Вместе с тем 49 процентов работодателей, напротив, заявили об увеличении части штата.

Как отмечается, граждане России, которые работают в 43 процентах фирм и предприятий, стали получать больше денег, а в 53 процентах компаний оклады сотрудников не изменились. О сокращении зарплат заявил лишь один процент работодателей.

До этого сообщалось, что уровень занятости в Москве является одним из самых высоких в мире. Столица опережает Токио, Париж, Берлин и Лондон.

Согласно данным международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в российской столице составил 2,1 процента. В Дели и Токио уровень безработицы превысил три процента, в Лондоне и Нью-Йорке – четыре процента, в Берлине этот показатель составил 6,3 процента, в Париже – 8,4 процента, Рио-де-Жанейро – 8,8 процента, Стамбуле – 12,8 процента.

В августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3 процента от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). В качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.