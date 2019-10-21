Могут ли произойти массовые сокращения в 2020 году

В 2020 году в России могут пройти сокращения работников почти в каждой десятой компании. Такой вывод сделали эксперты, проводившие опрос среди российских работодателей. Разбираемся, кто может остаться без работы, а кого в любом случае не получится уволить.

Оптимистический показатель?

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter провели опрос среди 150 работодателей и пришли к выводу, что в этом году лишь 19 процентов компаний сокращали численность штата, основная часть – 49 процентов – сообщила о его увеличении.

Согласно исследованию, оклады россиян выросли в 43 процентах фирм и предприятий. При этом в 53 процентах компаний для сотрудников ничего не поменялось. А про сокращение зарплат сообщил лишь один процент работодателей.

Большинство компаний довольно оптимистично оценивают перспективы 2020 года: 62 процента прогнозируют рост численности персонала, а о возможных сокращениях заявили лишь девять процентов опрошенных.

В Минтруде, в свою очередь, отметили, что не знакомы с методикой исследования экспертов, поэтому прокомментировать прогнозы "не представляется возможным". По данным ведомства, сегодня российский рынок труда находится в стабильном положении – работодателями было заявлено 1,7 миллиона вакансий. Численность зарегистрированных безработных россиян на 1 октября составила чуть более 660 тысяч человек, а уровень безработицы – 0,9 процента. В министерстве предполагают, что в 2020 году показатели останутся в том же диапазоне.



В Минэкономразвития прогнозируют на 2020 год (а также на 2021–2022 годы) уровень безработицы не более 4,7 процента. В августе этого года уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3 процента от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше), по данным Росстат. При этом в Москве уровень занятости является одним из самых высоких в мире. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

"Ничего сверхъестественного"

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил Москве 24, что однозначные выводы по поводу сокращения работников пока делать рано. По его словам, в таком случае у многих может сложиться не совсем корректное понимание ситуации.

"Во-первых, это прогнозный показатель, на который влияют изменения на рынке труда, появление новых технологий и оптимизация процесса. Также передача отдельных функций на аутсорсинг, когда привлекают сторонних специалистов, а свои специалисты сокращаются", – пояснил депутат.

При этом Нилов обратил внимание, что, согласно исследованию, компаний, ожидающих рост численности персонала, больше, чем тех, кто рассказал о сокращениях.

"Только девять процентов работодателей от общего числа опрошенных компаний, кто заявил, что они планируют сократить персонал. При этом чуть более 60 процентов рассказали, что они планируют расширить свой штат", – напомнил Нилов.





Ярослав Нилов депутат Ничего сверхъестественного в этих прогнозах я не вижу... Оптимизация и сокращения происходят регулярно. Такой процесс, как постепенное "раздутие" штата и последующее его сокращение, – это вечная история.

Парламентарий также пояснил, какие категории граждан вообще не могут попасть под сокращение в компании, если такое вдруг произойдет.



"Беременные женщины и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком не могут быть уволены в связи с сокращением штата. В Трудовом кодексе РФ прописаны все категории, кого нельзя уволить в связи с их определенным временным статусом", – подчеркнул депутат.

По закону под сокращения не могут попасть в том числе беременные женщины, за исключением случаев, когда компания прекращает работу. Кроме того, матери детей в возрасте до трех лет. Нельзя уволить одинокую женщину, воспитывающую ребенка-инвалида, не достигшего совершеннолетия. То же самое относится к матерям-одиночкам с ребенком младше четырнадцати лет. Нельзя уволить работника, находящегося в отпуске или на больничном. Также с работы не имеют права "выгонять" по причине возраста "предпенсионеров". Однако, по словам экспертов, работодатель может это сделать под каким-то иным предлогом.



Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков также не думает, что в следующем году произойдут "из ряда вон выходящие массовые сокращения работников".

"Изначально нужно понимать, что данное исследование не относится ко всем секторам экономики. Это опрос только тех людей, которые размещают вакансии на HeadHunter: все-таки определенная выборка, изначально относящаяся к более активной части экономики, где происходят активные процессы как сокращения, так и приема на работу", – пояснил эксперт.

При этом, по его словам, все изменения на рынке труда связаны в первую очередь с состоянием экономики в стране.





Александр Шершуков зампред Федерации независимых профсоюзов России Если экономика развивается, то возникают новые рабочие места и наблюдается рост заработной платы. А если экономика испытывает проблемы, то возникают обратные процессы.

"Если мы оцениваем ситуацию в экономике в глобальном смысле, то даже по данным Минэконоразвития и Росстата, темпы роста российской экономики находятся в районе примерно одного процента ежегодно", – подчеркнул Шершуков.