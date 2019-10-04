Сколько нужно зарабатывать для счастливой жизни

Для полного счастья россиянам хотелось бы получать каждый месяц более ста тысяч рублей, выявило исследование. При этом по сравнению с женщинами мужчины мечтают о большей зарплате. В целом по регионам самые высокие запросы оказались у москвичей. Разбираемся, сколько нужно зарабатывать, чтобы быть счастливым.

В чем счастье, брат?

Сервис по поиску работы Superjob провел исследование и выяснил, что россиянам для счастья нужно в среднем ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей. Причем "счастливым" мужчинам хочется получать 181 тысячу, а женщины были бы довольны зарплате в 138 тысяч рублей.

Самые высокие ожидания по зарплатам у жителей столицы. Для полного счастья москвичам ежемесячно необходимо 212 тысяч рублей. На втором месте жители Владивостока – 205 тысяч, на третьем жители Ростова-на-Дону – 200 тысяч рублей. Меньше всего требуется для счастья липчанам – 124 тысячи рублей, жителям Кирова – 120 тысяч, а также Оренбурга – 115 тысяч рублей.

Согласно исследованию, юноши и девушки до 24 лет хотели бы ежемесячно иметь 118 тысяч рублей. А россияне старше 35 лет – 172 тысячи рублей. Те, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тысяч рублей, были бы довольны зарплатой в 117 тысяч. Люди, которые получают более 80 тысяч, нуждаются в сумме 238 тысяч рублей. Опрос проводился с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тысячи россиян старше 18 лет.



Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 тысяч 280 рублей. Средняя же зарплата по стране, согласно итогам второго квартала 2019 года, равна 37 тысячам рублей. В частности, в Москве в среднем зарабатывают 83,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи. А наиболее низкие зарплаты зафиксированы в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).

Сколько денег нужно для счастья?

Научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Зудина рассказала Москве 24, что люди, проходя опрос, скорее всего, ориентировались на "высокие стандарты потребления и высокую стоимость товаров и услуг".

"Из разряда того, сколько денег нужно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Это деньги и на аренду квартиры, и на отпуск, и на продукты. Чтобы ни на что не нужно было откладывать", – пояснила эксперт.

При этом, по ее словам, не совсем понятно, как эти цифры связаны с реальными зарплатами россиян.





Анна Зудина научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Люди могут называть самые разные суммы, потому что некоторым и миллиона мало. Кто-то ориентируется на стандарты потребления соседей, кто-то – на суперзвезд, кто-то – на коллег по работе. Получается, что это некая средняя сумма.

Зудина также добавила, что разница в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами связана с реальным разрывом в оплате труда.



"У мужчин на многих рынка труда зарплата выше, чем у женщин. Считается, что разрыв в заработной плате – около 25–30 процентов, даже на сопоставимых позициях. Поэтому в желаемых цифрах эта проекция сохраняется. И в целом женщины оценивают себя скромнее", – пояснила собеседница Москвы 24.

А независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что "зарплата для счастья" необходима человеку, чтобы покрыть свои необходимые нужды "в данный конкретный момент времени".

"Но когда эти нужды будут закрыты, то захочется чего-то более нового, более дорогого. Эти суммы будут также увеличиваться. Если считать, что все будут счастливы, если мы всем такие суммы раздадим – разумеется, нет. Когда какие-то базовые потребности, которые учтены в этих "хотелках", будут удовлетворены, захочется больше и дороже", – пояснил эксперт.

При этом, по словам эксперта, счастье не стоит измерять в деньгах.





Антон Шабанов независимый экономический эксперт Как экономист я знаю точно, что экономика всегда циклична. Ничто вечно не растет, ничто вечно не падает, а финансовое благополучие всегда очень нестабильно.

Если в суммах, которые человек получает, измерять свое счастье, то оно "никогда не будет постоянным – это как минимум", полагает эксперт.

"Счастье все-таки – это что-то ближе к человеческим отношениям. Его очень сложно посчитать и формализовать. Для меня, даже как для экономиста, счастье точно не в деньгах", – подчеркнул Шабанов.