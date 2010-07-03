Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Чтобы стать счастливыми, россиянам нужно в среднем ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей, сообщает ТАСС, опираясь на исследование портала по поиску работы Superjob.
Если быть точнее, мужчинам для счастья нужно получать 181 тысячу. Это почти на треть больше, чем желают женщины – 138 тысяч рублей.
Молодежь до 24 лет хотела бы ежемесячно иметь 118 тысяч рублей, а граждане старше 35 лет – 172 тысячи рублей. Тем, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тысяч рублей, были бы довольны зарплатой и в 117 тысяч. Те же, кто получает более 80 тысяч, нуждаются в сумме 238 тысяч рублей.
Самые высокие ожидания по зарплатам у жителей Москвы. Для полного счастья им ежемесячно необходимо 212 тысяч рублей. На втором месте жители Владивостока – 205 тысяч, на третьем жители Ростова-на-Дону – 200 тысяч рублей.
Меньше всего требуют для счастья жители Липецка – 124 тысячи рублей, Кирова – 120 тысяч и Оренбурга – 115 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что через шесть лет средняя зарплата россиян превысит 63 тысячи рублей. Эксперты считают, что зарплата будет расти благодаря ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции, повышению МРОТ и за счет роста производительности труда.
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