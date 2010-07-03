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Экономика

17:00

Названы самые популярные у россиян работодатели

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Google, "Газпром" и "Яндекс" названы самыми популярными работодателями у россиян. Также в числе организаций, где мечтают работать жители страны, оказались "Газпром нефть", "Роснефть", Microsoft и Mail.ru Group. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Universum.

У специалистов в сфере права популярными оказались Минюст, Конституционный суд и Сбербанк. Медики назвали привлекательными для работы фармацевтические компании Bayer, Pfizer и Johnson & Johnson.

Также молодые специалисты рассказали, какие факторы говорят о привлекательности работодателя – возможность профессионального роста, высокий заработок в будущем и "конкурентоспособный базовый оклад".

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний увеличило зарплаты своим сотрудникам за последний год. По мнению экспертов, фирмы поднимают уровень оплаты труда от безысходности на фоне общего роста потребительских цен. Фонд оплаты труда опередил инфляцию, показатель вырос до 6,4 процента за текущий год. Согласно исследованию аудиторской компании Ernst & Young, 83 процента фирм подняли зарплаты своим сотрудникам и планируют повышать их в дальнейшем.

Самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают соискателям в России, назвали эксперты сервиса HeadHuntеr. Первое место досталось должности Senior IOSdeveloper/ведущего IOS-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере 300 тысяч рублей в месяц.

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