Фирмы стали повышать сотрудникам зарплаты от безысходности – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство российских компаний увеличило зарплаты своим сотрудникам за последний год. По мнению эксперта, фирмы поднимают уровень оплаты труда от безысходности на фоне общего роста потребительских цен.
Фонд оплаты труда опередил инфляцию, показатель вырос до 6,4% за текущий год, пишет газета "Известия". Согласно исследованию аудиторской компании Ernst & Young, 83% фирм подняли зарплаты своим сотрудникам и планируют повышать их в дальнейшем.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (РУТ) Екатерина Самраилова считает, что эта тенденция связана с тем, что предприятия стремятся поддерживать свой имидж на рынке.
"Они вынуждены шагать в соответствии с трудовым законодательством – индексировать зарплату в соответствии с ростом потребительских цен. Инфляция по итогам года составит примерно 5,4-6,2%. Думаю, что те предприятия, которые увеличивали зарплаты, делали это два раза в течение года", – цитирует Самраилову ИА "НСН".
Компании, как правило, повышают именно оклады. В данном случае не идет речь о росте дополнительных выплат, премий и других материальных поощрений, считает эксперт.
Самраилова добавила, что чаще всего доход растет у высококвалифицированных сотрудников. Это те люди, которые составляют постоянный штат работников, кем дорожат руководители. Фирма вкладывает деньги в обучение таких сотрудников, тратит время на формирование их лояльности и верности компании.
"А те, кто входит в зону риска, кто может быть быстро обучен, где заведомо закладывается коэффициент текучести, — этого контингента повышение зарплаты касается в меньшей степени", – сказала эксперт.
Ранее Росстат отметил рост зарплат у всех категорий медработников. За девять месяцев текущего года средняя зарплата врачей выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 79 тысяч рублей.
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