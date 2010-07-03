Росстат отметил рост зарплат у всех категорий медработников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За девять месяцев текущего года зарплаты выросли у всех категорий медицинских работников. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

За период с января по сентябрь 2019 года средняя зарплата российских врачей составляла 79 тысяч рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Самую высокую зарплату врачи получают на Чукотке (187 тысяч рублей), а самую низкую – в Ингушетии (43,5 тысячи рублей).

Зарплата среднего медицинского персонала (фельдшеров, медсестер и акушеров) также выросла. В 2019 году она превысила 39 тысяч рублей. В минувшем году средняя зарплата у этой категории составляла 36 тысяч рублей.

Младший медицинский персонал в текущем году стал получать на 5% больше. Средняя зарплата у этой категории достигла 35 тысяч рублей. Год назад она составляла 33 тысячи рублей.

Ранее в Минздраве заявили, что в минувшем году в России был отмечен небольшой прирост числа врачей – на 0,07%. При этом в 54 регионах страны их количество сократилось. Самая негативная динамика фиксировалась в 2018 году в Бурятии.

