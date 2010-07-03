Минздрав заявил о сокращении числа врачей в 54 регионах России

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В минувшем году в России был отмечен небольшой прирост числа врачей – на 0,07%. При этом в 54 регионах страны их количество сократилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Самая негативная динамика фиксировалась в 2018 году в Бурятии. В этом регионе число врачей сократилось на 59%. Далее следует Новосибирская область (-58%). В пятерку регионов с отрицательной динамикой вошли Томская (-18%) и Кемеровская (-17,3%) области, а также Якутия (-17,2%).

Число врачей увеличилось в 31 регионе страны. Наибольший рост отмечен в Хакасии (+313%). На втором месте – Омская область, которая показала прирост в 303%.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, отток специалистов в некоторых регионах связан с переездом врачей в соседние области, где зарплата выше.

"Нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные", – объяснила министр.

Ранее Минтруд захотел изменить систему зарплат в сфере здравоохранения до 20 сентября 2020 года. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения работу организуют по нескольким направлениям. Планируется обновить центральные и районные больницы, привлечь в первичное звено медицинские кадры, а также обеспечить врачей достойной зарплатой.

