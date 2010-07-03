Минздрав заявил о сокращении числа врачей в 54 регионах России

Фото: depositphotos/pressmaster
В минувшем году в России был отмечен небольшой прирост числа врачей – на 0,07%. При этом в 54 регионах страны их количество сократилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Самая негативная динамика фиксировалась в 2018 году в Бурятии. В этом регионе число врачей сократилось на 59%. Далее следует Новосибирская область (-58%). В пятерку регионов с отрицательной динамикой вошли Томская (-18%) и Кемеровская (-17,3%) области, а также Якутия (-17,2%).
Число врачей увеличилось в 31 регионе страны. Наибольший рост отмечен в Хакасии (+313%). На втором месте – Омская область, которая показала прирост в 303%.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, отток специалистов в некоторых регионах связан с переездом врачей в соседние области, где зарплата выше.
"Нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные", – объяснила министр.
Ранее Минтруд захотел изменить систему зарплат в сфере здравоохранения до 20 сентября 2020 года. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения работу организуют по нескольким направлениям. Планируется обновить центральные и районные больницы, привлечь в первичное звено медицинские кадры, а также обеспечить врачей достойной зарплатой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: