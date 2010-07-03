Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат врачей к осени 2020 года

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Министерство труда России разработает предложения по изменению системы зарплат в сфере здравоохранения до 20 сентября 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение аппарата правительства.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения работу организуют по нескольким направлениям. Планируется обновить центральные и районные больницы, привлечь в первичное звено медицинские кадры, а также обеспечить врачей достойной зарплатой.

По данным Росстата, более 12% всех зданий первичного звена, центральных и районных больниц требуют реконструкции или капитального ремонта. Около половины медоборудования изношено, также больницам нужны автомобили для выездов на вызовы в сельские или отдаленные территории. До 15 ноября регионам поручено провести инвентаризацию.

На сегодняшний день, по данным Минздрава, в первичном звене здравоохранения работают около 300 тысяч врачей и более миллиона средних медработников.

В конце августа Владимир Путин назвал провальной ситуацию в первичном звене здравоохранения и поручил подготовить мероприятия по модернизации к 1 октября. Основными проблемами российский лидер назвал износ основных фондов поликлиник и центральных районных больниц, а также отсутствие там оборудования и автотранспорта. Кроме того, Путин обратил внимание на некачественную организацию выплат зарплаты медицинским работникам.

9 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным доложил, что он утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава государства подчеркнул, что эту работу нужно рассматривать как часть нацпроекта по здравоохранению. Путин напомнил, что "первичное звено здравоохранения – это часть здравоохранения в целом, и если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные". По словам президента, россияне в первую очередь обращаются за медицинской помощью в районные поликлиники и больницы, поэтому им нужно уделять особое внимание.