Путин поручил обеспечить жильем сотрудников скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Для получения жилья в собственность работник должен трудиться не менее чем на одной ставке 10 лет.

"Установить меры социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев при этом: обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", – говорится в поручении президента.

Президент поручил предоставлять служебное жилье и земельные участки для жилищного строительства нуждающимся работникам сферы медицины в приоритетном порядке. Они смогут брать ипотеку на льготных условиях.

Также Путин поручил в первую очередь предоставлять детям медицинских работников места в школах и детских садах.

