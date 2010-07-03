Путин назвал провальной ситуацию в первичном звене здравоохранения

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Владимир Путин в ходе совещания по модернизации первичного звена здравоохранения назвал ситуацию в этой сфере провальной. Слова главы государства приводит РИА Новости.

"Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал – вот в чем проблема", – подчеркнул президент.

Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования. Основными проблемами российский лидер назвал износ основных фондов поликлиник и центральных районных больниц, а также отсутствие там оборудования и автотранспорта. Кроме того, Путин обратил внимание на некачественную организацию выплат зарплаты.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Россия вошла в число стран мира с наиболее низкими показателями младенческой смертности. Глава Минздрава также добавила, что изначально подобного результата планировали добиться только к 2023 году.