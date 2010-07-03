Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спиртовой йод не подходит для обработки ран из-за негативного воздействия на кожу, а зеленка не особо эффективна против агрессивной флоры, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.

Медики считают, что йод и зеленку все еще можно использовать для обработки неглубоких ссадин или кожи вокруг раны, но в иных случаях можно получить повреждения слизистых или мягких тканей.

Кроме того, йод чаще вызывает аллергию, к тому же он противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы. Вместе с тем специалисты обратили внимание на то, что йод и зеленка – более удачные варианты, если сравнивать с перекисью водорода, так как эффект последней крайне недолог.

Что касается оптимального средства для обработки ран, эксперты рекомендуют пользоваться обеззараживающими водными растворами (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Именно они наиболее эффективно препятствуют инфицированию.

Ранее Минздрав назвал регионы страны с наибольшим количеством травм, отравлений и других несчастных случаев за 2018 год. На первой строчке рейтинга оказался Приморский край (12617,1 случая на 100 тысяч населения). Далее идут Санкт-Петербург (12570,9) и Хакасия (12261,7). В пятерку также вошли Челябинская (12238,1) и Архангельская (12141,5) области. Меньше всего травм в прошлом году зафиксировали в Чечне (2582,8), Калмыкии (4070,6) и Ленинградской области (4209,4).