Минздрав определил самые "травмированные" регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения назвало регионы страны с наибольшим количеством травм, отравлений и других несчастных случаев за 2018 год, сообщает News.ru.

На первой строчке рейтинга оказался Приморский край (12617,1 случая на 100 тысяч населения). Далее идут Санкт-Петербург (12570,9) и Хакасия (12261,7). В пятерку также вошли Челябинская (12238,1) и Архангельская (12141,5) области.

Меньше всего травм в прошлом году зафиксировали в Чечне (2582,8), Калмыкии (4070,6) и Ленинградской области (4209,4). Средний показатель по всей стране составил 8890,3 случая травмирования (8803,6 в 2017 году).

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что наибольшее влияние на статистику оказывают производственные факторы и сама среда обитания, а именно холодный климат и частые перемены погоды. Сенатор подчеркнул, что необходимо ввести более жесткие профилактические и административные меры в отношении тех, от кого зависит безопасность людей,

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Измерова рассказали, какие профессии могут способствовать развитию онкологических заболеваний. В 2018 году наибольшее количество "профессиональных" злокачественных образований выявили у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%).