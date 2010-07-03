Названы регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения России представило статистический сборник, в котором, в частности, называются регионы страны с наибольшим числом больных туберкулезом. Данные приводит РИА Новости.

Самая сложная ситуация сложилась в Чукотском автономном округе – там на 100 тысяч населения приходится 527 больных. Также высокие показатели зафиксированы в Республике Тыва (512,6) и Приморском крае (280,8).

Меньше всего зараженных – в Архангельской области без автономного округа (17,1). Кроме того, низкие показатели демонстрируют Белгородская область (19,8) и Ненецкий автономный округ (20,5).

Ранее генеральный директор ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" министерства здравоохранения России Виталий Омельяновский назвал средний возраст больного с раком легких. По словам Омельяновского, это 65 лет. При этом на момент обнаружения заболевания 42% больных работали. Омельяновский добавил, что, "если заболевают в этом возрасте, мы теряем вклад в ВВП".