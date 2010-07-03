Назван средний возраст больного раком легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Генеральный директор ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" министерства здравоохранения России Виталий Омельяновский назвал средний возраст больного с раком легких, пишет Агентство "Москва".
По словам Омельяновского, это 65 лет. При этом на момент обнаружения заболевания 42% больных работали. Омельяновский добавил, что, "если заболевают в этом возрасте, мы теряем вклад в ВВП".
Ранее Минздрав России предложил награждать врачей дополнительными премиями за выявление рака у пациентов во время диспансеризации и профосмотра. Как сказано в проекте постановления, за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания с подтвержденным диагнозом будут платить тысячу рублей. 500 рублей из этой суммы получит ответственный за проведение диспансеризации, еще 500 рублей передадут остальному персоналу медучреждения.
В июле стало известно, что американские ученые разработали уникальное лекарство против онкологических заболеваний. По словам специалистов, новый препарат маскируется под жир, который опухоли используют в качестве топлива для роста. Лекарство получило название "Троянский конь", так как в его состав входит комплекс из самого медикамента и созданного липида, который переносит молекулы жира по всему организму.
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