Способствующие развитию рака грудные имплантаты отозвали с российского рынка

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С российского рынка отозвали ряд грудных имплантатов производства компании Allergan из-за сообщений о том, что они могут стать причиной развития онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Отмечается, что производитель добровольно отзывает некоторые варианты указанных медицинских изделий из-за обновленных данных по безопасности, которые касаются "случаев развития анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с имплантатами молочной железы".

По данным ведомства, в России зарегистрировано три медицинских изделия компании Allergan, использование которых может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы.

Росздравнадзор создаст рабочую группу с привлечением главных внештатных специалистов Минздрава РФ, чтобы изучить вопрос возникновения заболевания из-за медицинских изделий, зарегистрированных на территории России, в том числе других производителей.

Ранее Минздрав РФ назвал самые опасные виды рака. По данным ведомства, самый высокий показатель летальности от онкологии фиксируется при раке поджелудочной железы (39,9%). На второй строчке – летальность при раке печени и внутрипеченочных протоков (38,4%). Третья строчка – рак пищевода (29,9%). Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9%, при раке глотки – 17,3%, уточнили в министерстве.

