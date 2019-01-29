Найден способ защитить организм от рака

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Метод по возвращению в строй Т-клетки, истощающейся в борьбе с раковой опухолью, разработала международная группа ученых. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Исследователи выяснили, что человеческий организм не может противостоять онкологическому заболеванию, если он утратил энергию опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов. Такое бывает из-за того, что новообразование поглощает глюкозу, лишая Т-клетки необходимых ресурсов.

В итоге иммунная система поначалу пытается сражаться с раком, но вскоре перестает это делать, а болезнь начинает прогрессировать.

Оказалось, что всему виной понижение уровня энолазы 1. Этот фермент участвует в окислении глюкозы. Чтобы это предотвратить, специалисты создали условия, при которых клетки поглощали конечный продукт окисления глюкозы. Тогда лимфоциты активизировались, и в них начал повышаться уровень энергии.

Полученные результаты помогли в создании препарата, в основу которого легли вещества, отклоняющие подавление иммунной системы. Разработку уже протестировали на мелких грызунах. В будущем ее задействуют в экспериментах с людьми.

Ранее специалисты лондонского онкологического центра назвали семь основных симптомов развития рака. Они посоветовали не игнорировать изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, и необычное кровотечение.