Онкологи назвали семь симптомов развития рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты лондонского онкологического центра назвали семь основных симптомов, при которых нужно срочно обратиться за помощью к медикам, сообщает портал News.ru.

Среди них оказались изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, изменение родинки, необычное кровотечение или выделения, незаживающая рана. Также среди тревожных симптомов – утолщение либо комок в районе груди, расстройство желудка или трудности при глотании, тяжелый кашель и хрипота. При этом исследователи подчеркнули, что подобные симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями.

В свою очередь ученые Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новый признак появления рака. В ходе исследования специалисты выяснили, что увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2) свидетельствует о развитии болезни. По словам врачей, открытие может помочь диагностировать предраковое состояние или рак на ранних стадиях, когда его намного легче лечить. Кроме того, оно поможет предотвращать возникновение опухолей.

Ранее ученые назвали самые бесполезные медицинские процедуры. Самым сомнительным методом диагностики стала трансэзофагеальная эхокардиография. При этой процедуре сердечно-сосудистая система человека исследуется через датчик, помещенный в пищевод. По мнению специалистов, информация, полученная данным методом, не оправдывает риски. На втором месте идет компьютерная томографная аниография легких, которая позволяет узнать состояние кровотока в теле при помощи специального компьютера. При этой процедуре пациент получает определенную дозу радиации, которая может нанести вред. Третье место досталось компьютерной томографии.