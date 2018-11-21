Названа новая польза аспирина

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Ученые нашли лекарство от рака кишечника. Выяснилось, что в борьбе с этой болезнью помогает обычный аспирин. Открытие сделали специалисты из Лидского университета (Великобритания). Об этом сообщает портал "Дни.ру".
В исследовании участвовали более 700 пациентов. Их поделили на четыре группы. Первые принимали 300 миллиграммов аспирина, вторые – два грамма эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), третьи – два вещества вместе, а четвертые – "пустышку". Выяснилось, что применение аспирина позволило повысить эффективность противораковой терапии в несколько раз. У пациентов, которые принимали аспирин, отметилось снижение количества предраковых полипов в кишечнике.
Теперь специалисты пытаются понять, как именно можно интегрировать аспирин в противораковую терапию при разных формах онкологии.
Ранее ученые Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новый признак появления рака. В ходе исследования специалисты выяснили, что увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2) свидетельствует о развитии рака.
По словам врачей, открытие может помочь диагностировать предраковое состояние или рак на ранних стадиях, когда его намного легче лечить. Кроме того, оно поможет предотвращать возникновение опухолей.
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